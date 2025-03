Abruzzo, Marsilio “Per le Naiadi passaggio a nuova società in house”

PESCARA (ITALPRESS) – Sono stati complessivamente quasi 45 mila, per la precisione 44.608, gli ingressi di atleti ed utenti alle piscine le Naiadi di Pescara dal mese di maggio dell’anno scorso ad oggi.

Il picco di presenze è stato registrato ad ottobre dell’anno scorso con ben 7421 ingressi. Numeri, quelli ottenuti dalla gestione FiRA, che fanno ben sperare per il futuro dell’impianto natatorio dopo le nubi nere degli anni precedenti. Questo, pomeriggio, il presidente della Regione, Marco Marsilio, affiancato dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, dal presidente FiRA, Giacomo D’Ignazio, e da Leo Valentini, figura alla quale FiRA ha affidato il compito di rimettere in moto il centro sportivo, ha fatto il punto della situazione sui dieci mesi di gestione.

“Abbiamo voluto tenere questa conferenza stampa – ha esordito Marsilio – mostrando l’attività delle Naiadi perché è tempo di smentire, con i fatti e con le immagini di chi vive da vicino questa realtà, certe bugie colossali che continuano a inquinare letteralmente la vita di questa città e di questo complesso sportivo. Ci siamo fatti carico della gestione partendo dalla condizione fallimentare che abbiamo ereditato, – ha proseguito – situazione che è stata poi pesantemente aggravata da almeno due anni di pandemia. Di fronte a un conclamato, reiterato e ripetuto fallimento di mercato, – ha continuato il Presidente – abbiamo fatto una scelta coraggiosa perché normalmente le amministrazioni pubbliche non svolgono questo tipo di attività”.

“La FIRA – ha ricordato Marsilio – è stata individuata per il fatto di avere lo statuto più prossimo a questo tipo di attività. Se ne è fatta carico – ha spiegato – operando in perdita dal punto di vista economico perché sappiamo tutti che, nelle condizioni strutturali delle Naiadi, con questi impianti e con questo deficit ereditato da un passato di triste saccheggio e di scarse, se non nulle manutenzioni, solo affrontando in maniera seria queste criticità, si poteva pensare di rilanciare questa importante struttura sportiva”.

Marsilio ha poi aggiunto che “nei prossimi giorni, la Giunta regionale, autorizzata, in questo, dalla legge di bilancio approvata in Consiglio regionale, darà il via libera allo statuto della nuova società in house Abruzzo Sport e Salute che rimpiazzerà l’attuale gestione FIRA sollevando la stessa società da un onere, per certi versi, improprio. Al tempo stesso, ringrazio FIRA ed il suo management per aver assunto quest’onere gestionale ma – ha concluso – con la nuova società in house della Regione Abruzzo, supereremo anche quel limite perché la società Abruzzo Sport e Salute avrà tutte le caratteristiche per gestire in proprio le Naiadi dal punto di vista commerciale e dare un’ulteriore spinta a produrre anche quelle prime entrate che potranno cominciare a riequilibrare i conti”.

-foto ufficio stampa Abruzzo-

(ITALPRESS).