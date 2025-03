Abruzzo, Marsilio inaugura la PET-TAC dell’ospedale di Chieti

CHIETI (ITALPRESS) – “Abbiamo ottenuto un grande risultato. Quando sei anni fa, ho iniziato il mio mandato, non c’era una sola PET-TAC in tutto l’Abruzzo e quelle che c’erano venivano noleggiate, costringendo i pazienti a salire su dei camper, spesso anche malconci. Oggi abbiamo finalmente colmato questo deficit”. Così il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina, a Chieti, all’ospedale Santissima Annunziata, in occasione dell’inaugurazione della PET-TAC che sarà operativa tra una decina di giorni al servizio del reparto di Medicina Nucleare.

“Anche la Asl dell’Aquila ha acquistato la PET-TAC, – mentre a Pescara e Teramo le PET-TAC sono già attive. In sostanza, – ha proseguito – abbiamo ricostruito una rete di medicina nucleare e di radiologia di assoluto livello, con strumenti come questa apparecchiatura che entrerà in funzione qui a Chieti. Non ne esistono di migliori in circolazione, attualmente, per garantire il massimo livello di prestazioni ai nostri pazienti”.

Infine, a proposito dei prossimi lavori di strutturazione nell’ospedale di Chieti, Marsilio ha rimarcato che “le polemiche le alimentano quelli che sono interessati a fare speculazione, mistificazione o ad agitare fantasmi. Noi siamo al lavoro e la difficoltà di questi lavori è direttamente proporzionale alla lunghezza dell’inerzia che, per decenni, ha colpito questo ospedale”.

“Ora i lavori si fanno, – ha garantito Marsilio – e naturalmente questo impatterà sulle attività dell’ospedale. E’ una sintesi difficile quella da trovare tra le opposte esigenze, ma i lavori devono cominciare. Sono però fiducioso – ha concluso – perché persone serie e responsabili, come il Magnifico Rettore e i suoi collaboratori e la direzione generale della Asl hanno lavorato e stanno lavorando per individuare la soluzione giusta per dare avvio, al più presto, a questi lavori che consentiranno di superare le difficoltà che questo ospedale oggi lamenta, quantomeno sotto il profilo delle infrastrutture”.

Sulla stessa falsariga, l’assessore alla Salute Nicoletta Verì. “L’abbattimento delle liste di attesa, grazie al potenziamento della diagnostica per immagini – ha ribadito l’assessore – è stato il nostro cavallo di battaglia fin dall’inizio del primo mandato ed oggi si stanno raccogliendo i frutti del lavoro svolto. Soprattutto, si sta realizzando quella rete di medicina nucleare a livello regionale – ha spiegato – che consentirà di garantire ai pazienti un elevato standard di assistenza sanitaria. Non resta che continuare sulla strada della collaborazione tra ospedali – ha concluso –, e non su quella della sterile competizione, al fine di migliorare l’offerta di prestazioni e servizi”.

