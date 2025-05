Abruzzo, Marsilio inaugura a Pescara Cartoons On the Bay

PESCARA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione, Marco Marsilio, questa mattina, all’Aurum di Pescara, accolto dal presidente di Rai Com, Claudia Mazzola, dal direttore artistico, Roberto Genovesi, e dall’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, ha inaugurato di Cartoons On the Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts, che per il quarto anno consecutivo si svolge in Abruzzo. Promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, con il sostegno della Regione Abruzzo, si tratta del più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi che proseguirà fino a domenica 1 giugno.

“Il tema centrale di questa edizione, quello dell’intelligenza artificiale – ha esordito Marsilio – è quanto mai attuale. Oltretutto, nelle scorse stagioni – ha proseguito – proprio questa tematica ha provocato dei forti conflitti culminati con il famoso sciopero di Hollywood. Del resto, l’applicazione di queste nuove tecnologie e di nuovi strumenti al mondo del cinema, in particolare quello dell’animazione, ha sconvolto le tradizionali modalità di produzione. Quindi, l’Abruzzo con Cartoons of the Bay – ha sottolineato – si dimostra, ancora una volta, all’avanguardia, pienamente in linea con i temi dell’attualità offrendo un palcoscenico dove poter discutere di vicende che condizioneranno molto profondamente il nostro futuro”.

Il presidente Marsilio ha poi ribadito che “come Regione siamo fieri e orgogliosi del fatto che la principale azienda culturale pubblica d’Europa, la RAI, abbia scelto e confermato l’Abruzzo, Pescara per l’iniziativa estiva e l’Aquila per quella invernale a dicembre, come sede di Cartoons On the Bay, mostra mercato del cinema trans-mediale e di animazione, e questo è per noi davvero un motivo di vanto”.

L’edizione 2025, che ha come tema centrale l’intelligenza artificiale nell’animazione, celebrerà anche la creatività dei paesi nordici, una delle aree più dinamiche dell’animazione europea.

