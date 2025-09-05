Abruzzo, Marsilio in visita alla casa della salute mobile a Crecchio

CRECCHIO (CHIETI) (ITALPRESS) – Sono nove i comuni della provincia di Chieti ad ospitare a settembre le tappe della Casa della salute mobile, l’iniziativa di prevenzione gratuita dell’Azienda sanitaria locale Lanciano-Vasto-Chieti che porta screening oncologici ed esami diagnostici direttamente sul territorio. Il tour del mese è cominciato lunedì 1 settembre da Villamagna ed è proseguito a Crecchio. Proprio a Crecchio, in piazza Castello, questo pomeriggio, c’è stata la visita del presidente della regione, Marco Marsilio, affiancato dal direttore generale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, Mauro Palmieri.

“Con l’ambulatorio mobile portiamo la sanità vicino ai cittadini che vivono nei territori più periferici, a partire dai comuni montani dell’ entroterra collinare – ha dichiarato il presidente Marsilio -. Si tratta di una struttura che consente di effettuare analisi e screening di prevenzione senza prenotazioni, offrendo ogni giorno a decine di persone esami come mammografie, pap test, spirometrie e visite dermatologiche. Un servizio che riduce i tempi di attesa e garantisce a tutti il diritto alla salute, senza costringerli a lunghi spostamenti.”

Poggiofiorito, Giuliano Teatino, Ari, Canosa Sannita, Arielli, Orsogna e Filetto saranno le tappe dei prossimi giorni. L’accesso è libero e non richiede prenotazione, con orario dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. La Casa della salute mobile, promossa dalla Regione Abruzzo nell’ambito del programma “Abruzzo in salute”, è un presidio itinerante che porta i servizi sanitari direttamente nei piccoli centri e nelle aree interne. All’interno del camper è possibile effettuare gratuitamente mammografie, pap test o Hpv test, screening per la prevenzione del tumore del colon-retto, spirometrie, elettrocardiogrammi e controlli dermatologici.

