Abruzzo, Marsilio “Finalmente via utilizzo fondi per edilizia sanità”

ROMA (ITALPRESS) - “Noi avevamo dal 1998 oltre 300 milioni di fondi per l’edilizia sanitaria fermi, abbiamo firmato con il ministro Schillaci l’accordo di programma per investirli, stanno partendo. Lunedì andrò ad Avezzano dove il consiglio comunale delibera per la cessione del terreno e verrà fatta la gara d’appalto. Costruiremo l’ospedale di Avezzano, quello di Lanciano e di Vasto. Sta partendo finalmente l’utilizzo di quei fondi, ma da 25 anni l’Abruzzo non attingeva a quelle risorse che restavano nelle casse del Ministero”. Così il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, a margine dell'evento "La Sanità del futuro. Un bene indivisibile da Nord a Sud" promosso da Inrete. “C’è una responsabilità generale, il percorso è un po’ troppo complesso e articolato, ma c’è anche stata da parte della Regione nelle passate gestioni una incapacità di decidere e presentare progetti. Oggi finalmente possiamo dire che questi soldi atterrano in Abruzzo e facciamo gli ospedali dove servono”, aggiunge. xb1/tvi/tgr