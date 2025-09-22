Abramo “Serve legge contro la cultura dello scarto e per il futuro”

ACICASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) - «Una legge contro la cultura dello scarto e per il futuro, dato che il futuro è anziano. Lo dice la demografia e il continuo, purtroppo, lasciare l'isola così come il Paese da parte dei giovani. La previsione è che nel 2050 saranno più gli anziani che i bambini. Dobbiamo capire come vivere da anziani, tutti bene. Ecco perché c'è bisogno di una cultura nuova, che diventi legge, per trovare diritti, mezzi, per garantire a tutti una qualità della vita importante». Lo ha dichiarato Emiliano Abramo, portavoce della Comunità di Sant'Egidio in Sicilia, intervenendo al convegno "L'Età grande: la nuova legge per gli anziani", nel catanese. «Telemedicina, assistenza domiciliare insomma strumenti molto pratici affinché gli anni che, grazie alla medicina e alla scienza, abbiamo strappato alla morte, perché viviamo di più, non siano gli anni peggiori. Ma degli anni dove vivere bene e abbandonare l'idea di anni dove si va in pensione anche dalla società. C'è un modo per essere attivi, per essere utili. Si può costruire una bella vecchiaia», ha aggiunto Emiliano Abramo.