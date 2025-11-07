Abodi “Su San Siro qualcuno mette in discussione un percorso interesse di tutti”

MILANO (ITALPRESS) - "Al di là del fatto che ognuno svolge il suo lavoro, noi cerchiamo di andare avanti e far crescere la città e la nazione. Qualcuno invece politicamente o giudiziariamente cerca di mettere in discussione un percorso che è nell'interesse di tutti. Per noi si va avanti perché quello fatto a San Siro è un valore importante". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commentando la notizia dell'inchiesta per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio di San Siro, a margine dell'evento "La Lombardia al centro della sfida olimpica". xh7/gm/mca1