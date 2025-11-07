Home Video News Pillole Abodi “Su San Siro qualcuno mette in discussione un percorso interesse di...
Abodi “Su San Siro qualcuno mette in discussione un percorso interesse di tutti”
MILANO (ITALPRESS) - "Al di là del fatto che ognuno svolge il suo lavoro, noi cerchiamo di andare avanti e far crescere la città e la nazione. Qualcuno invece politicamente o giudiziariamente cerca di mettere in discussione un percorso che è nell'interesse di tutti. Per noi si va avanti perché quello fatto a San Siro è un valore importante". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commentando la notizia dell'inchiesta per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio di San Siro, a margine dell'evento "La Lombardia al centro della sfida olimpica". xh7/gm/mca1