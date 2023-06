ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo stabilito, sulla linea guida di efficienza e trasparenza, un orientamento che porta a rendere visibile la penalizzazione solo a fronte di una sentenza passata in giudicato; ci auguriamo che le tempistiche del Collegio di Garanzia siano coerenti con i termini per le iscrizioni del campionato”. Lo ha detto il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri in cui è stato approvato il decreto PA 2. “Questo – ha puntualizzato Abodi – può accadere anche a stagione in corso, contrariamente a quanto si è detto, ma solo se c’è una sentenza definitiva, per evitare che i punti vengano tolti e rimessi più volte”, ha aggiunto, prima di parlare della norma sui mandati che “abbiamo deciso di ritirarla aspettando il pronunciamento della Consulta” ha concluso.

– foto Image –

(ITALPRESS).

