Abodi “Paolo Borsellino esempio per i giovani”

Abodi “Paolo Borsellino esempio per i giovani”

PALERMO (ITALPRESS) - “I giovani, hanno anche bisogno di una guida ma senza che questo diventi paternalismo. Hanno semmai bisogno di un esempio. E credo che Paolo Borsellino rappresenti il senso più profondo di questa giornata. Ricordare una persona esemplare per fare in modo che le sue idee proseguano oltre la sua morte”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. col3/tvi/gtr