Abodi “Negli ultimi tre anni 1.6 miliardi per le infrastrutture sportive”

ROMA (ITALPRESS) – “Negli ultimi tre anni per le infrastrutture sportive abbiamo mobilitato risorse pubbliche per circa 1 miliardo e 600 milioni. Stiamo andando in linea di continuità aggiungendo altre risorse. Stiamo costruendo inoltre un modello integrato che vede la partecipazione significativa di altri ministeri, penso al miliardo di euro per le palestre scolastiche. C’è una cronaca che ci preoccupa costantemente, a questa può dare un contributo anche la presenza più diffusa dello sport in tutte le sue forme e in tutte le tipologie”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nella sala stampa della Camera dei Deputati durante la conferenza di presentazione di Sport Missione Comune 2026, progetto dell’Icsc in collaborazione con l’Anci. “Stiamo consolidando un modello che abbiamo cercato di promuovere dall’inizio, perché riteniamo che quella dello sport sia una missione comune. Ce ne sono altre. Ma lo sport lo è in particolare per quel che rappresenta non solo quando celebriamo le vittorie o riflettiamo sulle sconfitte”, ha aggiunto. mec/ari/gtr