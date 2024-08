Abodi “Mondo paralimpico da vivere come quello olimpico”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - “Mi auguro che queste esperienze che stiamo facendo, che stanno generando emozioni, portino a vivere il mondo paralimpico esattamente come viviamo il mondo olimpico, con una forte integrazione, con un concetto di coesione e inclusione che non sia soltanto quello dei giorni speciali delle prestazioni sportive, ma devono diventare un modo di vivere”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine dell’inaugurazione di Casa Italia dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. srp/xq2/glb/gsl