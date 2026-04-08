Abodi “Liberare fantasia ed estro, la qualità è nel nostro Dna”

ROMA (ITALPRESS) - “Ogni ipotesi che favorisca il coinvolgimento diretto di giovani italiani è importante e deve essere resa compatibile con le regole dell'Europa. Ma quel che fa cambiare passo è la volontà dei club e degli allenatori, è un investimento nel medio-lungo periodo del quale abbiamo bisogno tutti e non solo la Nazionale. Io sono convinto che il talento ci sia. Più liberiamo la fantasia e l’estro dei ragazzi più emergerà la qualità che è nel Dna degli italiani”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della conferenza di presentazione del progetto Sport Missione Comune, parlando della proposta del tecnico juventino, Luciano Spalletti, di inserire un obbligo per tutte le squadre di schierare almeno un under 19 italiano in campo. "Conte ct? ct? Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la Federazione a valutare le possibilità. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. È una grande persona, un grande allenatore, ma come ce ne sono anche altri”. mec/ari/gtr