Abodi inaugura Centro sportivo Borsellino a Palermo “Sport difesa immunitaria”

PALERMO (ITALPRESS) - "Riprende vita un luogo abbandonato ed è importante che questo luogo sia a poche decine di metri da un altro luogo che per noi è simbolico. Paolo Borsellino non ha dato solo il nome a questo luogo, ha dato la vita. E quindi che riprenda vita qui a disposizione dei bambini, degli adolescenti e che questo diventi un luogo accessibile, esclusivo, è la consacrazione del nostro lavoro, del nostro dovere ed è un modo per riconoscere qualcosa in più a Paolo Borsellino che diventerà una testimonianza quotidiana, non solo nelle ricorrenze". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine dell'inaugurazione del Centro sportivo Borsellino a Palermo. "Lo sport è una difesa immunitaria sociale e quindi va rafforzata, è quello che cerchiamo di fare in tanti luoghi del disagio e della periferia, non solo a Palermo, ma in tutta Italia. E questa è una volontà che non si esprime solo nei giorni speciali, ma deve essere prassi quotidiana. Gli impianti a Palermo? E' un cantiere in evoluzione perchè celebriamo le cose che si realizzano ma guardiamo anche le cose che si devono ancora fare. A Palermo è stato fatto già molto ma abbiamo già un'idea di come proseguire il lavoro. Ci sono ancora zone che possono essere recuperate, restituite alla cittadinanza, soprattutto ai più piccoli, a chi ha bisogno di fare sport. Come il palazzetto dello sport, come la piscina, come tanti altri impianti anche scolastici che stiamo cercando di accompagnare, pur rispettando le autonomie di Comune e Regione, perchè è un gioco di squadra". xd6/gm/mca1