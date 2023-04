ROMA (ITALPRESS) – “Dal prossimo anno scolastico riprenderemo i Giochi della Gioventù, facendo in modo che diventino anche un’opportunità di socialità”. Lo ha annunciato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, nella puntata di “Generazione Z”, in onda questa sera su Rai 2 e RaiPlay. Nel corso dell’intervista, Abodi ha affrontato alcuni dei temi su quali sta lavorando, tutti dedicati ai giovani, come il servizio civile e la collaborazione con il mondo della scuola. Il ministro ha ricordato come attualmente le ore di sport a scuola siano ancora poche. “Questo Governo ha il culto della collaborazione con i Ministri – ha proseguito – Per questo il compagno di viaggio che mi sono scelto è quello dell’Istruzione e del merito. E poi ancora quelli dell’Università, dell’Ambiente e delle Pari Opportunità. L’emblema di questa nuova collaborazione sono i ‘Nuovi giochi della gioventù’, che sono stati abbandonati nel tempo, si sono spenti come una candela senza un perchè, e nessuno ne avvertiva nè la scomparsa nè la necessità di ripristinarli. Noi sì. Dal prossimo anno scolastico riprenderemo, passo dopo passo, facendo in modo che diventino un’opportunità di socialità e dove entreranno anche i temi dell’alimentazione, della salute, dell’ambiente, della disabilità e delle pari opportunità”. Abodi ha poi ricordato che “oggi si fa sport semplicemente perchè c’è una propensione naturale. La scuola spesso non riconosce il valore dello sport. Bisogna trovare un equilibrio tra la formazione scolastica e la pratica sportiva. Io sono convinto che chi pratica sport studia meglio”.

