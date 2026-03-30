Abodi a Palermo “Governo Meloni rispetta impegni presi”

PALERMO (ITALPRESS) - "Noi stiamo cercando di andare diffusamente, anche con altri strumenti, proprio lì dove c'è maggiormente bisogno dello sport e dove lo sport è stato abbandonato, sacrificato, mortificato, ignorato. Ma lo sport produce effetti sempre più significativi quando si combina con altre discipline, con l'istruzione, l'educazione, la socialità, anche tutte le arti possibili, immaginabili, a partire dalla musica, dall'arte figurativa e credo che questo anche gli adolescenti i giovani lo apprezzino proprio nella possibilità di scelta. Non sempre si può scegliere, noi stiamo offrendo delle opportunità nuove". Così il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo, per l'avvio dei lavori di ristrutturazione della chiesa di San Paolo Apostolo, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal "Decreto Caivano". "Io credo che la politica in generale, questo governo lo sta dimostrando quotidianamente, è impegnata a rispettare gli impegni presi, è una cosa che diventa dirimente nel rapporto con la città, la comunità in senso generale e soprattutto utilizzare bene il tempo perché queste promesse si mantengano - aggiunge Abodi -. Oggi la promessa mantenuta è che si apre il cantiere che abbiamo immaginato da qualche mese a questa parte, è un cantiere che restituirà questa porzione di territorio, quel senso di umanità, di socialità e anche di legalità della quale abbiamo tutti bisogno. È anche la dimostrazione che questo governo, guidato da Giorgia Meloni, comunque sa rispettare l'impegno". xd6/vbo/mca1