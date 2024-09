Abete confermato presidente Lnd “Tutelare base piramide calcio”

ROMA (ITALPRESS) - Secondo mandato consecutivo per il dirigente che è stato confermato all'unanimità: "L'attenzione è rivolta alla sostenibilità del calcio dilettantistico e giovanile e alla riforma, ai suoi effetti e ai correttivi, in modo tale da far sì che la riforma dello sport possa essere sostenibile e compatibile con la vita delle società come costi, burocrazie e possibilità di valorizzare i vivai". spf/glb/mrv