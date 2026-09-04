Abete “Club devono investire di più su giovani italiani”

CATANZARO (ITALPRESS) - "E' evidente che c'è un utilizzo limitato di giocatori italiani e di giovani. Non ci possiamo appellare alle norme. Ci vuole un gentleman agreement, una capacità da parte delle società di capire che bisogna investire in giocatori italiani e in giovani selezionabili". Lo ha detto il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, a margine della XIII edizione del Premio Sportivo Internazionale "Nicola Ceravolo". xd2/glb/azn