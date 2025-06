Abete “Buonfiglio può dare al Coni equilibrio, serve sintonia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Luciano Buonfiglio può dare al Coni un apporto di grande equilibrio: è una persona che ha fatto per cinque anni il vicepresidente, in un periodo peraltro in cui anch'io ero componente di giunta; ha esperienza e già nelle prime dichiarazioni è emersa la necessità di trovare equilibrio e maggiore sintonia tra le politiche del Coni e le istituzioni". Lo sottolinea il presidente della Lnd Giancarlo Abete a margine della terza edizione della Festa del calcio siciliano, tenutasi nella sede della Lnd Sicilia a Ficarazzi. xd8/gm/mca2