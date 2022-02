TORINO (ITALPRESS) – Leasys Rent lancia il primo abbonamento mensile dedicato a Jeep Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid.

Può essere rinnovato mensilmente, fino a 12 mesi, con la possibilità di restituire l’auto anche dopo i primi 30 giorni, senza alcun tipo di penale. Abbonarsi è semplice e vantaggioso: per accedere alla formula basta avere solo una carta di credito. Una volta effettuata l’iscrizione, al costo di 199 euro per Renegade e di 299 euro per Compass, sarà possibile scegliere o ordinare il proprio modello in concessionaria e ritirarlo nel giorno stabilito. Ogni abbonamento Plug & Drive è comprensivo di 1.500 km di percorrenza mensile, oltre a includere l’assicurazione RCA e le coperture danni e furto. A questi vantaggi si aggiunge la possibilità di ricaricare gratuitamente l’auto presso la rete elettrificata di Leasys Rent. Il tutto a fronte di un canone mensile fisso (di 579 euro per Renegade e di 599 euro per Compass), pagabile anche online.

La nuova formula coniuga lo spirito off road e la propulsione ibrida plug-in, tipici di ogni modello della gamma targata Jeep, all’innovazione e alla flessibilità garantiti dalle soluzioni di abbonamento all’auto proposte da Leasys Rent.

