BARI (ITALPRESS) – Uno sconto del 50% sugli abbonamenti per bus e treni per gli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado e delle università pugliesi. E’ questa la misura presentata questa mattina nella sala di Jeso del palazzo della presidenza della Regione Puglia dal governatore Michele Emiliano e dagli assessori ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento e all’Istruzione e Università Sebastiano Leo.

In particolare, la Giunta ha stanziato poco più di 11 milioni di euro per agevolare gli studenti pendolari residenti in Puglia e appartenenti a famiglie con Isee pari o inferiore ai 12mila euro (15mila per i nuclei con tre o più figli) all’acquisto di abbonamenti mensili relativi a un numero di corse non inferiore a 52, con fruizione da ottobre 2025 a maggio 2026 e per il trasporto pubblico di competenza della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi.

“La Regione Puglia – ha sottolineato Emiliano – è una regione che assicura il diritto allo studio in modo integrale. Siamo gli unici a finanziare tutte le borse di studio e questo è un impegno che presi nel 2015 e che abbiamo mantenuto per tutto il tempo. Dopodichè abbiamo e stiamo ampliando l’ospitalità per gli studenti fuori sede che riusciamo a coprire sicuramente in modo appropriato, al punto che l’Adisu di Bari è stata in condizione persino di aiutare il Comune all’ospitalità delle persone che sono rimaste senza casa a causa del crollo di qualche mese fa e oggi stiamo completando questa visione investendo una somma enorme, di 11 milioni di euro, a favore di tutti gli studenti per agevolare i loro viaggi in modo tale da consentire la gestione del budget universitario in maniera più idonea”.

“Più di così – ha aggiunto -, obiettivamente non si può fare. Abbiamo rispettato tutti gli impegni che avevamo preso con le organizzazioni studentesche e spingiamo perchè la nostra regione, a tutti i livelli, sia una regione favorevole, piacevole, amichevole per l’apprendimento in generale, quindi sia per la formazione universitaria sia per tutti gli Its, che sono tanti, sia per le scuole. Stiamo intervenendo a tutti i livelli: assicuriamo persino la scuola dell’infanzia con i nostri buoni servizi a tutti i cittadini che ovviamente abbiano un reddito compatibile. E’ un miracolo pugliese in Italia che ci induce a un orgoglio particolare, a una particolare soddisfazione”.

“Questo provvedimento – ha spiegato Celiento – prevede un avviso che sarà fatto a giorni sulla piattaforma di Arti, della quale i ragazzi sono già a conoscenza, perchè è la stessa piattaforma che usano per i buoni libro. Lì si farà una richiesta ben precisa e da ottobre 2025 fino a maggio 2026 potranno utilizzare questa scontistica del 50%, ovviamente una volta al mese, su tutti i mezzi di trasporto sia su ferro che su gomma della Regione Puglia. I parametri scelti sono alla base un pò di tutto il confronto che c’è stato sia con la pubblica istruzione, sia ovviamente con tutti i vettori, che ringrazio per il lavoro che abbiamo fatto. Non è stato semplice, però è un aspetto importante e bello da condividere questa mattina. L’iniziativa nasce proprio dall’ascolto degli studenti. In più circostanze abbiamo incontrato i comitati studenteschi, abbiamo incontrato ragazzi che si muovono sui mezzi pubblici e da tutti veniva fuori questa richiesta di particolare attenzione, sempre legata al voler sostenere il diritto allo studio. Penso che aver raggiunto questo traguardo per la prima volta in Regione Puglia con risorse di bilancio è importantissimo. E’ un segnale di attenzione nei confronti del mondo giovanile e soprattutto veramente offre le giuste possibilità affinchè i giovani restino sempre più in Puglia anche a studiare”.

“L’iniziativa – ha concluso Leo – è assolutamente importante e strategica, uno dei tanti obiettivi raggiunti nel diritto allo studio. Per noi è fondamentale supportare i ragazzi, gli studenti, le studentesse e questo mi sembra uno strumento assolutamente giusto, idoneo e che può assolutamente agevolare non solo i ragazzi, ma anche le famiglie. Siamo davvero contenti di questo obiettivo raggiunto, grazie ai due dipartimenti (la sezione dell’istruzione e dei trasporti), ma anche ad Adisu e altri. Insomma, tutti hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi. E’ un progetto ambizioso, la platea potrebbe essere quella di 35 mila studenti. Un numero davvero importante, che permetterà indubbiamente di agevolare soprattutto le famiglie, il nostro obiettivo”.

– foto xa2 Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]