Abarth, una versione speciale della 695 per festeggiare i 75 anni

Un traguardo importante. Per festeggiare i suoi 75 anni, Abarth presenta una versione speciale della 695, disponibile in soli 1.368 esemplari per rendere omaggio al suo motore 1.4 T-Jet. Un propulsore da 1368 centimetri cubici sovralimentato con un turbocompressore Garrett eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 diri al minuto. La velocità massima è di 225 km/h con una accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Lo scarico è caratterizzato dal Record Monza con valvola attiva. Questa versione speciale è inoltre dotata di ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi e presenta una livrea unica con un logo dedicato. L'esterno cattura immediatamente l'attenzione. Per la prima volta, uno scorpione dorato ricopre il tetto e spicca sulla livrea total black. Il modello è stato arricchito da vetri oscurati, loghi Abarth dorati su entrambi i lati e gli sticker esclusivi del 75° Anniversario a forma di testa di pistone. In aggiunta: cerchi in lega dorati da 17 pollici e un impianto frenante ad alte prestazioni con dischi ventilati e forati con pinze Brembo nere in alluminio. All'interno spiccano la plancia in Alcantara nera e i nuovi sedili in carbonio Sabelt. L'equipaggiamento comprende una radio DAB da 7", un display digitale TFT da 7" e la connettività Carplay e Android Auto, oltre al climatizzatore automatico, sistemi Audio Beats e di navigazione. tvi/mrv