A2A, Mazzoncini “Su Egea valuteremo dopo la due diligence”

"Abbiamo chiesto una proroga poiché non eravamo ancora in grado di formulare un'offerta, ed Egea ci ha risposto, correttamente, di voler aprire un fronte competitivo per individuare un partner in tempi relativamente brevi". Così Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, a margine di un evento a Torino, sull'avanzamento dell'iter di acquisizione della multiutility piemontese Egea. xb2/sat/gsl