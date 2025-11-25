A Venezia torna il progetto “Ocio Ciò! – Città, anziani e sicurezza”

VENEZIA (ITALPRESS) – Ritornano gli appuntamenti del progetto “Ocio Ciò! – Città, anziani e sicurezza” promosso dall’Area Coesione Sociale, Servizio Anziani.

Sabato 29 novembre, alle ore 16, il Centro Civico “Daniele Manin” di via Rio Cimetto 32 ospiterà “Ocio Ciò! alla Gazzera”, un pomeriggio di teatro e cabaret con i Cafè Sconcerto all’insegna del divertimento e dell’informazione. L’iniziativa propone, in modo leggero e coinvolgente, utili indicazioni per prevenire furti, scippi e truffe. Mentre, lunedì 1º dicembre, alle ore 16, il patronato Altobello in Piazzale Madonna Pellegrina a Mestre ospiterà “Ocio al Coro”, un pomeriggio con il gruppo corale “ADAmitici”.

In programma un suggestivo repertorio di canzoni veneziane, accompagnato da utili consigli sulle buone pratiche per evitare raggiri e truffe. Con l’occasione, gli operatori del Comune di Venezia faranno il punto sul Fondo “Ocio al Tacuin”, il programma di rimborso – a titolo di risarcimento – destinato agli anziani over 70 residenti nel Comune che siano stati vittime di reati predatori sul territorio.

