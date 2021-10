E’ in testa il candidato del centrosinistra a Torino Stefano Lo Russo che si aggiudica al momento, in base alla prima proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, il 44,3% dei voti. Il candidato del centrodestra Paolo Damilano ottiene il 40,4%. Valentina Sganga (M5s) si ferma al 9,2%.

(ITALPRESS).