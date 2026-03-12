A Torino sequestrati ad un 49enne droga, mitragliatori, fucili e pistole

TORINO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato ha arrestato un italiano per detenzione abusiva ed illegale di numerose armi da fuoco nonché per detenzione di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di mirate attività di Polizia Giudiziaria, gli Agenti della Squadra Mobile di Torino hanno effettuato un'attività investigativa in zona Regio Parco in merito alla presunta attività illecita di detenzione di sostanze stupefacenti. Per tale motivo la polizia ha effettuato perquisizione domiciliare dello stabile e del locale sottotetto nella disponibilità dell'uomo. pc/mca2 (Fonte video: Polizia di Stato)