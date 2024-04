TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Suona solo l’Inno di Mameli a Tbilisi. Dopo lo storico podio tutto azzurro nella gara individuale di ieri, l’Italia del ct Stefano Cerioni ha trionfato anche nella prova a squadre di oggi che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in Georgia. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini ha letteralmente dominato la competizione, volando sul gradino più alto del podio dopo il successo in finale contro la Francia e consolidando così la propria leadership nel Ranking mondiale. Superato di diritto il turno degli ottavi, in quanto testa di serie numero 1 del tabellone, il team azzurro nei quarti di finale ha superato con una prestazione autoritaria la Polonia per 45-31. Sempre avanti e sempre in controllo, le fiorettiste italiane hanno conquistato a modo loro anche la semifinale che le vedeva opposte al Giappone, imponendosi con il punteggio di 45-34. Si è arrivati così all’ultimo atto, contro la Francia, rivale di sempre. Pure nel match per l’oro Volpi e compagne hanno preso immediatamente il comando dell’assalto, costruendo frazione dopo frazione un successo schiacciante, decretato dal risultato finale di 45-36. E’ il sigillo a un weekend magico per il fioretto femminile del Commissario tecnico Stefano Cerioni, a Tbilisi affiancato dai maestri di staff Giovanna Trillini e Alessandro Puccini, dopo che nell’individuale di ieri l’Italia aveva colorato interamente d’azzurro il podio con la vittoria di Alice Volpi, il secondo posto di Arianna Errigo e il terzo di Martina Favaretto e Anna Cristino. Un fine settimana tutto d’oro, chiuso dall’urlo “Italia” delle nostre fiorettiste e che dà grande carica lungo il percorso che conduce verso l’appuntamento olimpico.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

