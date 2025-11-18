A Solutrans Stellantis Pro One svela le sue innovazioni elettriche e su misura

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Pro One conferma il suo ruolo di protagonista nella trasformazione del settore dei veicoli commerciali leggeri al salone Solutrans 2025 di Lione. Questo appuntamento imperdibile per i professionisti del trasporto e della mobilità rappresenta la vetrina ideale per presentare le più recenti innovazioni tecnologiche e le soluzioni elettriche pensate per le esigenze di aziende, artigiani e gestori di flotte. Stellantis Pro One mette in evidenza le gamme Citroèn, Peugeot, Opel e Fiat Professional, tutte equipaggiate con soluzioni CustomFit, a dimostrazione del suo impegno per la mobilità sostenibile, l’innovazione industriale e la transizione energetica. Sul lo stand Stellantis Pro One, diversi veicoli testimoniano l’ampiezza e la flessibilità dell’offerta, con garanzia fino a 8 anni: Citroèn è-Berlingo Van Dangel CustomFit – 100% elettrico, trazione rinforzata 4×4, autonomia fino a 298 km.

Peugeot E-Expert CustomFit Enedis – dimostrazione della capacità di CustomFit di rispondere alle esigenze delle flotte professionali, equipaggiato in anteprima con funzione V2G. Opel Vivaro Sportive – motore termico, doppia cabina, serie speciale per artigiani. Fiat e-Ducato Furgone CustomFit Sortimo – 100% elettrico, allestimento su misura con pianale e pannelli specifici, autonomia fino a 424 km. Sul piazzale di Eurexpo, Stellantis Pro One espone anche il Fiat Ducato Grand Volume e il Fiat Ducato Cassone 100% elettrico, veicoli che coniugano prestazioni, comfort e sicurezza, integrando le più recenti innovazioni tecnologiche per soddisfare le esigenze dei professionisti.

Il programma Stellantis CustomFit consente di trasformare i veicoli direttamente in fabbrica, garantendo i più alti standard di qualità, sicurezza e tempi di consegna. Gli allestimenti includono soluzioni su misura per il trasporto merci e i servizi tecnici, completabili grazie a una rete globale di oltre 550 partner certificati, che offrono soluzioni specializzate per esigenze diversificate, dai cassoni ai furgoni con spazi di carico ottimizzati. Questo programma rafforza la competitività di Stellantis Pro One e risponde alla crescente domanda di veicoli modulari e adattabili alle esigenze operative dei clienti.

“Solutrans rappresenta un’opportunità strategica per riaffermare la forza di Stellantis Pro One: un’offerta unica e completa, basata sulla qualità e sull’ascolto del cliente. Con CustomFit proponiamo soluzioni industriali su misura di altissima qualità, che uniscono prestazioni, sicurezza e supporto alla transizione energetica. Il nostro impegno è chiaro: ogni professionista troverà la soluzione adatta alla propria attività quotidiana. La nostra ambizione resta invariata: fornire veicoli innovativi, performanti e sostenibili per rispondere alle esigenze in continua evoluzione di tutti i professionisti” dichiara Anne Abboud, Senior Vice President Stellantis Pro One.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).