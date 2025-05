A Siena i Tricolori paralimpici di scherma 2025

PIACENZA (ITALPRESS) - La città di Siena è pronta ad accogliere, per la prima volta nella storia, i Campionati Italiani Assoluti di scherma in carrozzina e non vedenti 2025, in programma dal 23 al 25 maggio sulle pedane del PalaCorsoni, presso gli impianti sportivi del CUS, cui è affidata l’organizzazione del più importante evento nazionale per il settore paralimpico della Federscherma. La kermesse tricolore è stata presentata nella Sala delle Lupe, presso il Palazzo Comunale di Siena, dove sono stati illustrati i dettagli di una competizione che vedrà quasi 200 atleti impegnati nelle tre giornate di gare per contendersi i 20 titoli complessivamente in palio. Saranno in pedana tra gli altri i big della scherma azzurra in carrozzina, dai protagonisti degli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024. gm/gtr (Fonte video: Federscherma)