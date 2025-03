A settembre tre nuovi concerti di Gigi D’Alessio a Napoli

ROMA (ITALPRESS) – Grande successo per i due live in programma a giugno allo stadio Diego Armando Maradona, con il primo concerto il 2 giugno già sold out e gli ultimissimi biglietti disponibili per il secondo, il 3 giugno, ma quella tra Gigi D’Alessio e Napoli continua ad essere una “magica storia d’amore”. E così, a grande richiesta, arriva l’annuncio dell’atteso ritorno in Piazza del Plebiscito con 3 nuove imperdibili serate il 19, 20 e 21 settembre, in uno scenario unico dove negli ultimi tre anni Gigi è stato abbracciato da oltre 200.000 spettatori in 15 date tutte esaurite.

Questi 3 nuovi live, fanno quindi fanno segnare al cantautore un nuovo record con ben 18 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia. Un appuntamento diventato ormai un must per D’Alessio e il pubblico della sua città. I biglietti per i tre concerti in Piazza del Plebiscito saranno disponibili a partire dalle ore 11 di domani 31 marzo in esclusiva per gli iscritti alla newsletter ufficiale di Gigi D’Alessio, e dalle ore 11 di martedì 1° aprile su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).