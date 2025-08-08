A settembre il nuovo album di Cher ‘The Farewell Tour’

MILANO (ITALPRESS) – Per celebrare uno dei tour più memorabili della storia, Cher pubblica il suo classico album dal vivo, The Farewell Tour, su doppio vinile e in streaming per la prima volta il 26 settembre 2025. L’edizione fisica esclusiva sarà stampata su doppio vinile rosa e viola. Cher annuncia l’uscita dell’album pubblicando la registrazione dal vivo di “All I Really Want To Do”.

La canzone scritta da Bob Dylan fu il suo primo singolo di successo da solista nell’estate del 1965. La collezione recentemente rimasterizzata, contiene anche 3 brani (“Save Up All Your Tears”, “We All Sleep Alone” e “Different Kind of Love Song”) che in precedenza erano inclusi solo nello speciale film-concerto multiplatino Live! The Farewell Tour, pluripremiato agli Emmy Awards.

