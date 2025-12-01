A settembre cresce il fatturato dell’industria

ROMA (ITALPRESS) - A settembre l’Istat rileva un aumento del fatturato dell’industria, in termini congiunturali del 2,1% in valore e del 3% in volume. La crescita riguarda tanto il mercato interno quanto quello estero, segnalando una ripresa diffusa dei comparti produttivi. Tra i principali raggruppamenti industriali, migliorano i beni strumentali, quelli intermedi e i beni di consumo, mentre l’energia segna una contrazione. Nel complesso, il terzo trimestre si chiude con un lieve aumento dell’attività industriale. Su base annua, l’industria conferma un andamento favorevole, con progressi sia sul mercato interno sia su quello estero. Anche i servizi mostrano un rafforzamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con segnali positivi sia nel commercio all’ingrosso sia negli altri ambiti del settore. sat/azn