TORINO (ITALPRESS) – Tutto il mondo degli sport invernali si è stretto attorno alla famiglia Franzoso per l’ultimo saluto a Matteo, lo sfortunato sciatore scomparso a seguito di un incidente avvenuto in allenamento il 13 settembre a 50 km da Santiago del Cile. I funerali di Stato dell’atleta azzurro si sono svolti presso la chiesa di Sant’Edoardo, a Sestriere.

Parenti, amici, atleti di oggi e di ieri e i commilitoni della Guardia di Finanza (Gruppo sportivo Fiamme Gialle) a cui apparteneva il discesista Franzoso si sono stretti intorno a mamma Olga, a papà Marcello e al fratello Michele, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e del presidente della FISI, Flavio Roda. Il feretro ha raggiunto Sauze di Cesana, dove Matteo Franzoso è stato tumulato al cimitero dell’antica chiesa di San Restituto.

– foto IPA Agency –

