MILANO (ITALPRESS) – Il Rally di San Marino, tradizionale appuntamento sugli sterrati ai piedi del Monte Titano, avrà una doppia valenza per il Pirelli Star Rally4, il nuovo campionato che Pirelli ha indetto a supporto dei tantissimi piloti che si affidano ai suoi pneumatici da competizione. Infatti la gara sarà valevole sia per la serie TOP che per quella CIRT del Pirelli Star Rally4, dato che il rally è valevole sia per il campionato italiano assoluto Rally Sparco che per il campionato italiano Rally Terra. Una parte degli iscritti al Pirelli Star Rally4 è interessata ad entrambe le serie ed ai loro premi, mentre alcuni di essi sono concentrati esclusivamente sull’una o sull’altra.

Per il Pirelli Star Rally4 TOP, arrivato al quarto appuntamento, la lepre è Fabio Farina, il giovane trentino sinora sempre a punti, con Christopher Lucchesi intenzionato a colmare il divario dovuto all’aver partecipato ad una gara in meno del rivale: con il gioco degli scarti (sono quattro i risultati utili ai fini della classifica finale) un successo darebbe al toscano un importante vantaggio virtuale. Ma i due dovranno vedersela con rivali molto agguerriti come Giorgio Cogni, che proprio sugli sterrati si è garantito due anni fa il titolo di Campione d’Italia Junior, Nicola Cazzaro e Davide Nicelli, che qui fa il suo rientro dopo due assenze per infortunio. Intriganti outsider sono poi il ventunenne figlio d’arte Michael Rendina e il francese di Bastia Cedric Cardi. Per il Pirelli Star Rally4 CIRT si riparte dopo il forzato rinvio per l’alluvione del Rally Adriatico con la classifica maturata dopo la prima gara con Giorgio Cogni davanti a tutti ma anche con un elenco di aspiranti protagonisti che si è nel frattempo allungato con l’aggiunta di gran parte degli iscritti al TOP ma anche con nuovi specialisti della terra come Manuele Stella e soprattutto Nicolò Marchioro.

In entrambi i casi l’obiettivo dei piloti che corrono con Pirelli è quello di far leva sui loro Pirelli Scorpion per conquistare il rispettivo primato di gara e non solo quello del Pirelli Star Rally4. Il rally di San Marino avrà anche una classifica a sè stante per la Coppa Rally di Zona, ed anche in questo caso alcuni dei protagonisti più attesi sono iscritti alla serie Pirelli specifica, Trofeo Pirelli Accademia CRZ, ad iniziare da Antonio Rusce, Dawid Albert Tanozzi e Franco Ricciardi.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

