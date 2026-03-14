ROMA (ITALPRESS) – Il feretro di Enrica Bonaccorti ha fatto il suo ingresso nella Chiesta degli Artisti, in piazza del Popolo, a Roma, accolto da un lungo applauso di parenti e amici. L’ingresso è avvenuto sulle note de “La Lontananza” di Domenico Modugno, brano il cui testo porta anche la firma della conduttrice. Fiori bianchi e un pianoforte a coda per salutare la Bonaccorti, scomparsa a 76 anni. In chiesa alcuni alberelli di limone, per rispettare la volontà dell’artista di non avere fiori recisi al suo funerale.

– foto IPA Agency –

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