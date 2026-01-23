ROMA (ITALPRESS) – Si sono conclusi con un lungo applauso tributato dalla folla dei presenti i funerali di Valentino Garavani. Al termine della celebrazione funebre, il feretro è stato trasportato fuori dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri sulle note de “Il nostro concerto” di Umberto Bindi. Lo stilista sarà seppellito nella cappella di famiglia al cimitero Flaminio-Prima Porta.

Il feretro di Valentino, dopo l’arrivo alla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, era entrato in chiesa accompagnato dalle note di “Lacrimosa” di Mozart. Il carro funebre era partito da piazza Mignanelli e arrivato poco dopo le 11 in piazza della Repubblica. Subito dopo la bara era stata trasportata all’interno della basilica per l’inizio della cerimonia funebre.

Sono numerosi i personaggi, anche di respiro internazionale, presenti per l’ultimo saluto allo stilista. A cominciare dall’attrice Anne Hathaway con il marito Adam Shulman, dalla giornalista Anna Wintour, poi Suzy Menes e Hamish Bowles.

Dopo l’omaggio di ieri alla camera ardente erano presenti in chiesa Pierpaolo Piccioli e Donatella Versace. Tra gli altri, attesi anche Maria Grazia Chiuri, Tom Ford, Ermanno Scervino, Lavinia Biagiotti, Alessandro Michele, Matteo Marzotto, François-Henri Pinault. Si prevede, inoltre, la presenza dell’ex ministro del Commercio e dell’industria egiziano Rachid Mohamed Rachid, e Riccardo Bellini, Ceo della maison Valentino.

E poi Antoine Arnault & Natalia Vodianova, Eleonora Abbagnato, Franceso Rutelli, la Contessa Georgina Brandolini d’Adda, Coco Brandolini d’Adda, Bianca Brandolini d’Adda, Anna Fendi, Marisa Berenson, Principe Pierre d’Arenberg, Ernst Hannover, Olivia Palermo, Johannes Huebl e Philip Treacy. Tra le istituzioni il sindaco di Roma Gualtieri e l’assessore Alessandro Onorato.

DON GUERINI “ADESSO INCONTRERA’ LA BELLEZZA DIVINA”

“Valentino, mi piace pensarla davanti al signore mente raccoglie i frutti della bellezza che ha seminato in tanti esempi di vita”. Così don Pietro Guerini, che officia il funerale di Valentino Garavani, nel corso dell’omelia. “La bellezza salva e produce sogni che cambiano il mondo. Caro Valentino, stimatissimo maestro, la accompagniamo oggi nel suo incontro con il signore. Possiamo solo immaginare e dire con timide parole la meraviglia dell’incontro con la grandezza di Dio”, ha aggiunto.

“La bellezza divina si cela nelle minuzie e nei gesti positivi abituali, nel volto che sorride e nella parola piena di cuore, anche in una malattia, nell’insuccesso, nel male e nel perdono. Qui è la bellezza divina. Caro Valentino, entrando nella vita di Dio lei incontra tutti i frammenti della storia umana in cui la bellezza ha vinto”, ha sottolineato don Guerini. “Maestro Valentino, lei ora incontra questa bellezza divina che salva e genera frutto. Bellezza che innamora. Grazie di esserne stato testimone. Le sue opere hanno deposto visioni nuove e una nuova sapienza divina. Lei ha sempre ringraziato il Signore per quanto ogni giorno le donava”, ha concluso

SIMONA VENTURA: “ETERNAMENTE GRATA”

“Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l’Isola dei Famosi, invece lo ha fatto e per tutte le puntate con una serie di vestiti rossi magnifici che io ho ancora e che tengo nel cuore. Sono pezzi unici”. Così Simona Ventura, accompagnata dal marito Giovanni Terzi, arrivando ai funerali di Valentino Garavani. “Mi diceva non sei la mia ambasciatrice più coronata, ma la più tatuata sì. Era molto divertente e ironico. Giancarlo – ha aggiunto parlando di Giammetti – è stato con me straordinario. Sono due persone che ho avuto il privilegio di poter conoscere bene e alle quali sono eternamente grata”. Alla domanda sul capo più bello dello stilista indossato, la conduttrice ha risposto: “Ho una serie di vestiti rossi meravigliosi che avrò sempre, sono pezzi unici”.

