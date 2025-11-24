A Roma la prima prova Nazionale Assoluti di spada e fioretto con grandi firme, Mazzone: “Ottimo Test Event”

ROMA (ITALPRESS) – Gran finale, sulle pedane della Nuova Fiera di Roma, di un lungo weekend schermistico culminato con la Prima Prova Nazionale Assoluti di spada e fioretto. Nella specialità degli spadisti Matteo Galassi e Roberta Marzani hanno messo le proprie firme sulla domenica capitolina, mentre nelle gare dei fiorettisti hanno primeggiato Filippo Macchi e Martina Favaretto.

Una chiusura in bellezza per un fine settimana ricchissimo di assalti, adrenalina ed emozioni, che segnava il ritorno della grande scherma nella Città Eterna che proprio ieri, in occasione del Congresso della Federazione Internazionale svolto a Manama, ha ricevuto l’incoronazione di sede dei Campionati del Mondo Giovani e Cadetti 2028. Nella prova di spada maschile a vincere è stato Matteo Galassi.

L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri ha avuto la meglio in finale su Enrico Piatti del Centro Sportivo Aeronautica Militare, secondo classificato, per 15-13. Terzo gradino del podio per Yordano Suarez Santiu della Scherma Bresso e Valerio Cuomo delle Fiamme Oro. Nella spada femminile successo per Roberta Marzani del Centro Sportivo Esercito che nell’atto conclusivo ha battuto la medaglia d’argento Rossella Fiamingo del Centro Sportivo Carabinieri con il punteggio finale di 15-12. Completano il podio Gaia Traditi delle Fiamme Oro (superata 15-8 dalla vincitrice) e Sara Maria Kowalczyk (battuta da Fiamingo 15-13).

La prova di fioretto maschile ha visto sul podio il quartetto campione del mondo di Tbilisi 2025. A vincere la prova è Filippo Macchi che, nel derby di casa Fiamme Oro, ha superato all’ultima stoccata Tommaso Marini con il punteggio di 15-14. Terzi classificati Guillaume Bianchi del Gruppo Scherma Fiamme Gialle e Alessio Foconi. A chiudere la tre giorni di gare della Capitale è stato il fioretto femminile. Successo per Martina Favaretto delle Fiamme Oro Roma che grazie al risultato di 15-9 in finale si è imposta su Arianna Errigo del Centro Sportivo Carabinieri, seconda classificata. Terzo posto per Martina Batini e Anna Cristino, entrambe del Centro Sportivo Carabinieri.

“È stato un grande weekend di scherma, un’autentica festa per il nostro movimento: tre giorni di assalti che hanno coinvolto circa duemila atleti, dalle categorie Cadetti e Giovani fino agli Assoluti. Sono soddisfatto e felice di questo fine settimana che ha aperto il percorso di Roma Capitale della scherma”. Parole del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, che ha commentato così la chiusura della Prima Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di fioretto e spada, svoltasi sulle pedane della Fiera di Roma.

“Siamo appena tornati dal Congresso FIE di Manama con il Vicepresidente vicario Daniele Garozzo, e la gioia per aver ottenuto l’assegnazione dei Campionati del Mondo Giovani e Cadetti 2028, che si svolgeranno proprio a Roma, si arricchisce ulteriormente nel vedere questa splendida manifestazione che, lungo tre giornate intense e pieno d’agonismo ed emozioni, ha rappresentato un evento unico rispetto al passato per il nostro movimento in occasione di una Prova di qualifica e un ottimo Test Event per le kermesse che organizzeremo in futuro nella Capitale – ha proseguito il Presidente federale Luigi Mazzone -. Abbiamo allestito 63 pedane, due isole di pedane colorate, con uno sforzo importante da parte della Federazione e il mio grazie va a tutti coloro che hanno cooperato al buon andamento della manifestazione. Un appuntamento che ha aperto nel migliore dei modi il cammino che ci condurrà ai Campionati Italiani Cadetti, Giovani, Assoluti e Paralimpici della prossima primavera, quando Roma sarà il centro della scherma. È un percorso a cui teniamo moltissimo, progettato per favorire sempre di più famiglie, società, tecnici e atleti. Sono entusiasta dell’andamento di questo weekend e certo che rappresenti solo una tappa di un percorso innovativo in cui crediamo moltissimo”.

