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A Roma i funerali di Paolo Cirino Pomicino, le immagini
ROMA (ITALPRESS) - Si sono svolti a Roma, presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria, i funerali dell'ex ministro Paolo Cirino Pomicino. Tra i presenti, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, Pier Ferdinando Casini, Maurizio Gasparri, Massimo D’Alema, Clemente Mastella, Gianfranco Rotondi. È stato il Cardinale Matteo Maria Zuppi a celebrare i funerali. xl5/ads/mca3