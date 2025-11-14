A Roma fiamme in un capannone abitato da 200 senza fissa dimora, tre intossicati

ROMA (ITALPRESS) – Incendio, la notte scorsa, all’interno di un capannone di tre piani, in zona La Rustica, a Roma, dove vivevano circa 200 cittadini senza fissa dimora, in buona parte extracomunitari. Tre persone, bloccate all’interno per il denso fumo, sono state salvate dai Vigili del fuoco. Evitata la propagazione delle fiamme all’interno dell’edificio. Concluse le operazioni di spegnimento, prosegue la bonifica e la messa in sicurezza del sito.
– Foto VVF –
(ITALPRESS).
