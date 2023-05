ROMA (ITALPRESS) – Debutto sul velluto per Jannik Sinner agli “Internazionali d’Italia”, torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista altoatesino, numero 8 del mondo e del seeding, che è entrato in gara al secondo turno, è tornato in scena dopo il ritiro di Barcellona e il forfait di Madrid nel migliore dei modi. L’azzurro ha piegato l’australiano Thanasi Kokkinakis, 104 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-1 6-4.

Ai sedicesimi di finale Sinner sfiderà il vincente del match Shevchenko-Baez. Intanto il numero unodel tennis italiano, ai microfoni di Sky Sport, si è detto felice per questa sua prima uscita. “Sicuramente sto bene. Questa è la cosa più importante. Mi sono preso un periodo di pausa. Oggi ero molto contento di tornare in campo. Non era semplice, c’era un po’ di vento e poi il sole. Sono felice di questa mia prima partita, non vedo l’ora di giocare le prossime. I 1000 spalmati su dodici giorni favoriscono i giovani? Non saprei dire se è meglio per noi giovani o per i più esperti. Io penso al mio tennis e a migliorare. Posso crescere ancora in questi due anni”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com