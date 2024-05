A Rieti il Festival regionale dell’Economia civile

RIETI (ITALPRESS) - Istituzioni, associazioni e territorio a confronto per un nuovo paradigma economico a Rieti, in occasione della prima edizione del Festival Regionale dell’Economia Civile, tappa del percorso di avvicinamento alla 6^ edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile2024. L'iniziativa è stata promossa da Federcasse e Confcooperative, organizzata e progettata con NeXt (Nuova Economia perTutti). fsc/gtr (Fonte video: ufficio stampa Festival Regionale dell’Economia Civile)