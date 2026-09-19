Nicolò “In Liguria l’infermiere di condominio per l’assistenza agli anziani”

PORTOFINO (GENOVA) (ITALPRESS) - Infermieri di condominio per assistere gli anziani a domicilio. A lanciare il progetto è l'assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, durante l'evento Portofino Talks: "Se ci riuscissimo saremmo i primi in Italia". "Si tratta di individuare dei grandi condomini, almeno da qualche centinaio di persone, al cui interno destinare un locale, ad esempio vecchie portinerie non più utilizzate, per adibirlo ad ambulatorio infermieristico, con infermieri di famiglia e di comunità - ha detto Nicolò a Italpress -. Spesso sappiamo che questi grandi condomini sono abitati da persone molto anziane, con scarsa autosufficienza. Noi già facciamo grandi sforzi per mandare l'infermiere di famiglia e comunità nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata al domicilio dei pazienti, però questo è un ulteriore tassello per migliorare sempre di più la prossimità e la capillarità". Il progetto è ancora in fase embrionale: "Stiamo iniziando tutta una fase di ricognizione - ha aggiunto l'assessore -. Abbiamo già individuato qualche condominio per fare un sopralluogo. Le risorse non sono particolarmente onerose, dovremmo riuscire a reperirle". xa8/vbo/mca1