A Pisa al via il master in Diritti umani e gestione dei conflitti

ROMA (ITALPRESS) - Cominceranno il prossimo 9 gennaio le lezioni della 22esima edizione del master di primo livello in "Diritti umani e gestione dei conflitti" della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Pensato per fornire agli studenti una profonda comprensione dei collegamenti tra i diritti umani e la teoria e la pratica della gestione dei conflitti, il corso di studi, diretto da Emanuele Sommario, docente di Diritto internazionale, è aperto a un massimo di 28 candidati per un totale di circa 450 ore. fsc/gsl