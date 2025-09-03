A Pechino sfila tutta la forza militare della Cina

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - L'ottantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale, per la Cina è stata l'occasione per mostrare tutta la sua potenza militare. A Pechino hanno sfilato le forze terrestri, navali e aeree a disposizione della potenza asiatica, alla presenza del presidente Xi Jinping, di Vladimir Putin e del leader nordcoreano Kim Jong-un. abr/gsl (Fonte video: CCTV)