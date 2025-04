A Pasqua 11 milioni di italiani in viaggio

ROMA (ITALPRESS) - Saranno oltre 11 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali, secondo quanto emerge da un'indagine di Federalberghi. L’88% degli intervistati resterà in Italia, mentre il 12% sceglierà una località estera. Le mete preferite per chi rimane nel Bel Paese sono il mare, la montagna, le località d’arte e, a seguire, i laghi e le località termali. Per coloro che invece si recheranno all’estero vincono le grandi capitali europee, seguite da quelle extraeuropee, dal viaggio in crociera e dalle località marine. L’alloggio preferito sarà la casa di parenti e amici, seguono l’albergo e il villaggio turistico, i bed & breakfast e le case di proprietà. Relax, passeggiate, esperienze enogastronomiche e il contatto con la natura saranno gli elementi principali che orienteranno le attività degli italiani per queste vacanze, principalmente dedicate al riposo. La spesa media pro capite sostenuta sarà pari a 438 euro. Il turismo si conferma un driver per l’economia del territorio, con un giro d’affari di 5 miliardi di euro. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti e al viaggio. L’alloggio assorbe il 17% del budget, mentre allo shopping sarà destinato il 12%. sat/mrv