A Parigi i funerali di Claudia Cardinale / Foto

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si svolgono oggi a Parigi i funerali di Claudia Cardinale, la grande attrice italiana scomparsa il 23 settembre scorso all’età di 87 anni. I funerali sono celebrati nella chiesa di Saint-Roch, dove vengono celebrate le esequie di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Domani a Nemours, dove Claudia Cardinale viveva, si terrà un ultimo omaggio religioso.
