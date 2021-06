A Palermo una nuova sede per Arpa Sicilia, sarà centro ricerca

Sono stati ristrutturati da Arpa Sicilia i locali del complesso ex Roosevelt di Palermo per ospitare la sede dell'Agenzia regionale e il primo blocco del nuovo Centro internazionale di eccellenza per la Tutela dell'ambiente e la salute dell'uomo della Regione Siciliana. agd/fag/vbo/gtr