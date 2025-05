A Palermo le nuove bilance intelligenti nei centri di raccolta

PALERMO (ITALPRESS) – “L’interesse da parte dei cittadini c’è, l’avvio è pure incoraggiante, adesso dobbiamo fare in modo che anche l’iniziativa delle bilance intelligenti nei Centri di raccolta comunali si strutturi contribuendo a migliorare le performance della raccolta differenziata, garantendo anche una premialità”.

È quanto afferma il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, commentando i dati del primo giorno di attivazione del nuovo sistema, a Palermo. Da ieri e fino alle ore 13 di oggi, in 5 Centri Comunali di Raccolta su 7, sono state 143 le transazioni attivate per avere riconosciuto uno sconto sulla Tari (mancano i dati di “Oreto” che aprirà al pubblico lunedì e i dati del CCR Minutilla non ancora pervenuti al sistema).

Tre le diverse tipologie di pesate (in chili, litri e numero di pezzi) per una vasta gamma di rifiuti per un totale di 287,16 chili, tra cui per esempio abbigliamento (41,64 chili); Carta (13,31 chili); componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (20,1 chili); materiale inerte (1,56 chili); (materiale metallico 25 chili); Plastica (39,68 chili); organico (11,78 chili), vetro (34,08 chili). Ma anche ingombranti (36 pezzi) o elettrodomestici come frigoriferi (3), televisori (4) e perfino batterie (4).

Sul dato delle 143 transazioni l’assessore all’ambiente Pietro Alongi dichiara: “Le 143 operazioni registrate non sono solo numeri ma rappresentano l’impegno crescente della nostra comunità nel separare correttamente i rifiuti; il nostro obiettivo è chiaro: incentivare sempre più la raccolta differenziata, premiare i comportamenti virtuosi e ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento. E le bilance e le transazioni, come anche l’iniziativa dei buoni sconto da utilizzare nei supermercati, sono strumenti per raggiungere questo scopo, fornendoci elementi e dati preziosi per migliorare continuamente le nostre politiche ambientali. Queste attività incentivanti, che sono soltanto all’inizio, fanno ben sperare – continua Alongi – ci auguriamo che il coinvolgimento dei cittadini diventi virale”.

Per quanto riguarda la distribuzione dei buoni spesa di 3 euro, per essere usufruiti presso i supermercati Famila e Max del gruppo romano, ne sono stati consegnati 46, fanno sapere dalla Rap.

– Foto Ufficio stampa Rap –

(ITALPRESS)