A Palermo la quarta tappa di ‘Prima le persone”, Locatelli: “Dobbiamo fare insieme un salto di qualità civile e culturale”

PALERMO (ITALPRESS) – Si chiude al Palermo Marina Yachting la due giorni nel capoluogo siciliano della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli: l’esponente leghista ha diretto i lavori di “Prima le persone”, iniziativa promossa dal ministero con l’obiettivo di valorizzare nei singoli territori quelle esperienze individuali in grado di fare la differenza e diventare un modello da seguire.

Palermo è la quarta tappa della manifestazione dopo Roma, Ercolano e Rozzano: Locatelli ha rivolto un indirizzo di saluto, per poi ascoltare le testimonianze delle istituzioni e delle realtà siciliane in prima linea nel prendersi cura delle persone con disabilità. “Per cambiare le cose e vedere in un altro modo il tema sociale, mettendolo al primo posto, serve un salto di qualità civile e culturale che possiamo fare solo insieme – sottolinea la ministra – In Sicilia ci sono tantissime realtà che si danno da fare tantissimo nel campo non solo dell’assistenza, ma anche del tempo ricreativo, di vita e sportivo e in generale di tutto ciò che serve a ogni persona, non solo a quelle con disabilità, per avere una vita dignitosa e di qualità”.

“Una delle grandi sfide per il futuro – prosegue – è ricordarsi che le istituzioni camminano al fianco dei cittadini: dobbiamo lavorare insieme su tutti i livelli istituzionali, dal locale al regionale fino al nazionale, insieme agli enti del terzo settore, al mondo privato e ai singoli cittadini; ognuno deve fare la sua parte, se vogliamo cambiare questo mondo dobbiamo darci una mano tra noi”.

Ieri Locatelli aveva fatto visita alla Lega Navale Italiana, per la presentazione del progetto Le Officine Blu. Oggi ha inaugurato il nuovo Centro polifunzionale del quartiere Borgo Nuovo e ha fatto visita all’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti.

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