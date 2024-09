PALERMO (ITALPRESS) – Il viaggio come percorso fisico ed esplorazione della mente, per collegare tra loro culture diverse e trascinare lo spettatore al loro intorno: Palermo accoglie la dodicesima edizione di IDesign, l’evento che coniuga arte e design in un’esperienza visuale a tutto campo. La presentazione della kermesse, in programma dal 27 settembre al 6 ottobre, si è svolta a Palazzo Riso e ha visto la presenza dell’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella, della fondatrice e curatrice di IDesign Daniela Brignone e della dirigente responsabile di Palazzo Riso (che ospiterà anche la prima giornata di lavori) Evelina De Castro.

Il tema del viaggio, declinato nell’espressione “Andar per mondi”, punta a trasmettere l’idea di un design come avventura, sperimentazione di nuove pratiche, presa di coscienza di bisogni ed esigenze che portano a scoprire mondi e creare momenti di incontri e alterità. La manifestazione è stata promossa con il sostegno degli assessorati regionali al Turismo e ai Beni culturali, oltre che dell’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, dell’Istituto giapponese di Cultura di Roma e del Consiglio nazionale degli Architetti.

Designer di fama internazionale come Alessandro Guerriero e Vito Nesta, così come il compianto Ciccio Liberto, sono solo alcuni dei nomi al centro della rassegna, che Brignone descrive come “la più longeva Design Week del sud Italia: la nostra terra è un crocevia di popoli che hanno lasciato testimonianze importanti al territorio, andremo a esplorare la storia della Sicilia e dell’Italia con delle puntate all’estero, in quanto avremo designer francesi e giapponesi. Celebreremo la figura di Ciccio Liberto, personaggio scomparso di recente che era il calzolaio dei campioni di Formula 1: racconteremo la sua storia così insolita, partita da Cefalù e arrivata fino a Hollywood”.

“La reputazione di Palermo sta crescendo sotto il profilo della capacità di produrre mostre ed eventi legati all’arte contemporanea – sottolinea Cannella -. Siamo alla dodicesima edizione di IDesign, che pur essendo un evento consolidato nel territorio proietta Palermo in un circuito internazionale”.

De Castro racconta come “Palazzo Riso ha sempre partecipato a tutte le edizioni della rassegna, considerandola una collocazione importante: ci troviamo in un luogo deputato all’arte contemporanea. Quest’anno ospitiamo l’avvio dei lavori di IDesign e speriamo di ospitarne anche la chiusura: vogliamo creare aspettative da un anno all’altro”.

