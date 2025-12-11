A Palermo il nuovo Biodiversity Gateway, Lagalla “Struttura che sento anche mia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questa struttura la sento un po' anche mia: fu sotto il mio rettorato che ottenemmo il finanziamento e acquisimmo i progetti per la realizzazione, ora portata a compimento da Midiri dedicando questo luogo alla biodiversità. Oggi le cose che avevamo avviato negli scorsi anni si realizzano, segno di una concretezza tanto dell'ateneo quanto dell'amministrazione comunale, che ha riqualificato il percorso di via Archirafi allargando la sede pedonale e lavorando insieme all'Università per un futuro arredo urbano che trasformi via Archirafi in una sorta di campus che si aggiunge a quello di viale delle Scienze". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell'inaugurazione del nuovo Biodiversity Gateway di via Archirafi ed è destinato a diventare il principale polo italiano per la biodiversità. xd8/pc/mca2